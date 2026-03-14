14 марта 2026 в 13:46

В России предложили компенсировать нехватку мест в детсадах молодым семьям

Миронов призвал начать компенсировать молодым семьям нехватку мест в детсадах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство должно компенсировать молодым семьям нехватку мест в детских садах, такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, которые приводит ТАСС, они должны получать ежемесячное пособие.

Если ребенку не хватило места в государственном или муниципальном саду, родители должны получать ежемесячную компенсацию в размере регионального МРОТ. До тех пор, пока место не появится, — убежден Миронов.

Он добавил, что такие компенсации помогли бы семьям оплачивать услуги частного детского сада или няни. Миронов обратил внимание, что подобная практика уже применяется в некоторых регионах. В качестве примера он привел Ленинградскую область.

Ранее Миронов рассказал, что «Справедливая Россия» предлагает ввести ежемесячную «зарплату для мам». По его словам, выплату в размере прожиточного минимума смогут получать семьи, где среднедушевой доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов. При этом новая мера не должна отменять действующие пособия и льготы.

