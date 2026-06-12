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12 июня 2026 в 08:41

Названы страны, которые убедили Трампа отменить удары по Ирану

Politico: Катар, Пакистан и ОАЭ отговорили Трампа от ударов по Ирану

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Катар, Пакистан и ОАЭ отговорили президента США Дональда Трампа от ударов по Ирану, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Они убедили главу государства в том, что заключение соглашения между Вашингтоном и Тегераном близко. Уточняется, что Трампу позвонили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир.

Ранее Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что отменил намеченные 11 июня удары США по Ирану. Глава Белого дома утверждал, что диалог Вашингтона и Тегерана вышел «на высший уровень иранского руководства».

Кроме того, президент США отметил, что итоговые пункты соглашения с Ираном одобрены. По его словам, пункты согласовали все участвующие стороны, «как в концептуальном, так и в детальном плане».

До этого телеканал CNN сообщал, что Иран готовился к возможной высадке военных США на остров Харк в Персидском заливе. По его информации, иранские солдаты заминировали береговую линию, а также разместили на острове больше систем ПВО и ракетных установок.

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