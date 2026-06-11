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11 июня 2026 в 12:32

Стало известно число погибших при крушении военного вертолета в Пакистане

Reuters: при крушении Ми-17 в пакистанском Кашмире погибли не менее 22 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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По меньшей мере 22 человека стали жертвами крушения пакистанского военного вертолета в Кашмире, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности страны. Инцидент произошел в среду, 10 июня.

Как сообщило накануне межведомственное управление по связям с общественностью Пакистана, разбившийся вертолет был модели Ми-17. Трагедия произошла неподалеку от города Музаффарабад в пакистанской части Кашмира.

Крушение случилось во время взлета по технической причине, уточнили в ведомстве. Таким образом, инцидент не связан с боевыми действиями или внешним воздействием.

Ранее стало известно, что в окрестностях города Кветта на юго-западе Пакистана неизвестные атаковали специальный железнодорожный состав с военнослужащими с помощью заминированного автомобиля. В поезде находились более 336 солдат, следовавших к местам празднования Курбан-байрама.

До этого в провинции Самутпракан в Таиланде произошло крушение вертолета, в результате которого пострадали несколько человек. Инцидент случился 3 мая в районе Муанг на территории за заправочной станцией.

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Кашмир
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