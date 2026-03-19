Госдепартамент США подсчитал затраты на депортацию нелегалов Госдеп США: депортация одного мигранта обходится государству в $18 тысяч

Депортация одного нелегального мигранта с территории США обходится в среднем в $18 тыс. (1,4 млн рублей), сообщил в соцсети Х Государственный департамент Соединенных Штатов. Эти цифры включают в себя затраты на идентификацию, содержание под стражей и последующую транспортировку человека в страну его происхождения.

Американским налогоплательщикам депортация одного нелегального мигранта с территории США обходится в среднем в $18 тыс., — указали в ведомстве.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа рампа прекратила масштабную операцию по задержанию нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота). Особый режим действовал в городе с конца ноября. На пике в операции в ней участвовало более 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Позже в Миннесоте начали расследование против главы миграционной службы США ICE и ее агентов. Прокурор округа Хеннепин Мэри Мориарти сообщила журналистам, что специалисты проверят правомерность действий ведомства в 17 ситуациях.