20 апреля 2026 в 04:20

«Фарс и презрение»: евродепутат раскритиковал кредит ЕС для Украины

Евродепутат Мариани назвал подтасовкой кредит ЕС для Украины в €90 млрд

Кредит Европейского союза для Украины в размере €90 млрд (8,8 трлн рублей) является ложью и подтасовкой, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани. По его словам, этот «подарок» Киеву на самом деле ляжет тяжелым бременем на налогоплательщиков стран ЕС и их детей.

Мариани обратил внимание на условия возврата займа. Он должен быть погашен за счет военных репараций с России, что делает всю схему либо фарсом, либо откровенным обманом избирателей.

Этот дар, который называют займом. Но этот дар Украине в 90 млрд будет оплачен на 16 млрд французским налогоплательщиком. Я не знаю, как это назвать: ложь, трусость, подтасовка, — сказал он.

Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении кредита.

Ранее авторы немецкого издания Berliner Zeitung отметили, что Европа идет на милитаризацию отношений с Россией не от хорошей жизни, а из-за глубочайших проблем в собственной экономике. По мнению журналистов, Брюссель пытается таким образом остановить сворачивание промышленности. Вместо общеевропейского единства возобладала слепая ориентация на США. Это ослабило «стратегическую автономию» ЕС и породило раскол в Восточной Европе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Лихачев раскрыл, когда Росатом хочет возобновить стройку на АЭС в Иране
Дальше
