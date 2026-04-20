«Фарс и презрение»: евродепутат раскритиковал кредит ЕС для Украины Евродепутат Мариани назвал подтасовкой кредит ЕС для Украины в €90 млрд

Кредит Европейского союза для Украины в размере €90 млрд (8,8 трлн рублей) является ложью и подтасовкой, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани. По его словам, этот «подарок» Киеву на самом деле ляжет тяжелым бременем на налогоплательщиков стран ЕС и их детей.

Мариани обратил внимание на условия возврата займа. Он должен быть погашен за счет военных репараций с России, что делает всю схему либо фарсом, либо откровенным обманом избирателей.

Этот дар, который называют займом. Но этот дар Украине в 90 млрд будет оплачен на 16 млрд французским налогоплательщиком. Я не знаю, как это назвать: ложь, трусость, подтасовка, — сказал он.

Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении кредита.

Ранее авторы немецкого издания Berliner Zeitung отметили, что Европа идет на милитаризацию отношений с Россией не от хорошей жизни, а из-за глубочайших проблем в собственной экономике. По мнению журналистов, Брюссель пытается таким образом остановить сворачивание промышленности. Вместо общеевропейского единства возобладала слепая ориентация на США. Это ослабило «стратегическую автономию» ЕС и породило раскол в Восточной Европе.