20 апреля 2026 в 02:16

В Германии объяснили, почему ЕС идет на милитаризацию отношений с Россией

BZ: ЕС выбирает путь милитаризации отношений с Россией из-за проблем в экономике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европа идет на милитаризацию отношений с Россией не от хорошей жизни, а из-за глубочайших проблем в собственной экономике, заявили авторы немецкого издания Berliner Zeitung. По мнению журналистов, Брюссель пытается таким образом остановить сворачивание промышленности.

Вместо того чтобы совместно с Россией работать над прекращением конфликта, руководство ЕС делает ставку на милитаризацию, надеясь таким образом остановить сворачивание промышленного производства и преодолеть стратегическую зависимость, — говорится в публикации.

При этом, как пишет BZ, вместо общеевропейского единства возобладала слепая ориентация на США. Это ослабило «стратегическую автономию» ЕС и породило раскол в Восточной Европе. По мнению аналитиков, неспособность Брюсселя отстаивать собственные принципы подорвала моральную легитимность Европы и лишь усугубила ее экономические проблемы.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что чиновники Евросоюза слишком слепы и не могут осознать масштаба реакции в странах региона, вызванной их неверными решениями. Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, что накопительный эффект конфликта на Ближнем Востоке начнет проявляться уже на следующей неделе.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
