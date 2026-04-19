Чиновники Евросоюза слишком слепы и не могут осознать масштаб реакции в странах региона, вызванной их неверными решениями, написал в соцсети Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, что накопительный эффект конфликта на Ближнем Востоке начнет проявляться уже на следующей неделе.

Без шуток — именно так, как и предсказывалось, и именно то, что изначально отрицали бюрократы ЕС, слишком слепые, чтобы осознать масштаб шока, который их собственные неверные решения вызовут в Европе, — написал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ обратил внимание на неуверенность немцев, что на фоне энергокризиса канцлер Германии Фридрих Мерц откажется от русофобной политики и обратится за помощью к России. Так он прокомментировал видео, на котором толпа людей с национальными флагами скандирует лозунг: «Мерц должен уйти».

Дмитриев также предположил, что стоимость нефти может возрасти до $150 (11 959,5 рубля) за баррель. Он считает, что это произойдет в ближайшие две недели. Кроме того, глава РФПИ отметил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору.