«В ближайшие две недели»: Дмитриев предрек резкий скачок цен на нефть Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $150

Стоимость нефти может возрасти до $150 (11 959,5 рубля) за баррель, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, цены взлетят в ближайшие две недели.

Ранее Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

Также два японских танкера успешно прошли через Ормузский пролив впервые с начала атак США и Израиля на Иран. Страна более чем на 90% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Японские власти сообщали, что в регионе фактически остаются заблокированными 45 судов. Сначала судно Sohar LNG под флагом Панамы вышло из Персидского залива через пролив. Позднее, вечером 4 апреля, тем же маршрутом прошел танкер Green Sanvi с СПГ, но под флагом Индии.