Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 16:41

«В ближайшие две недели»: Дмитриев предрек резкий скачок цен на нефть

Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $150

Кирилл Дмитриев
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоимость нефти может возрасти до $150 (11 959,5 рубля) за баррель, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, цены взлетят в ближайшие две недели.

В ближайшие две недели мы можем увидеть, как цена на нефть превысит $150, — отметил он.

Ранее Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

Также два японских танкера успешно прошли через Ормузский пролив впервые с начала атак США и Израиля на Иран. Страна более чем на 90% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Японские власти сообщали, что в регионе фактически остаются заблокированными 45 судов. Сначала судно Sohar LNG под флагом Панамы вышло из Персидского залива через пролив. Позднее, вечером 4 апреля, тем же маршрутом прошел танкер Green Sanvi с СПГ, но под флагом Индии.

Власть
Кирилл Дмитриев
цены
нефть
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.