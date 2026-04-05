05 апреля 2026 в 11:29

Танкеры из Азии «проскочили» через Ормузский пролив впервые с начала войны

Японские танкеры впервые с начала войны в Иране прошли Ормузский пролив

Впервые с начала атак США и Израиля на Иран два японских танкера успешно прошли через Ормузский пролив, сообщил телеканал NHK. Ранее японские власти сообщали, что в Персидском заливе фактически остаются заблокированными 45 судов.

Сначала судно Sohar LNG под флагом Панамы вышло из Персидского залива через пролив. Позднее, вечером 4 апреля, тем же маршрутом прошел танкер Green Sanvi с СПГ, но под флагом Индии. В японской компании Mitsui O.S.K. Lines подтвердили, что суда и их экипажи находятся в безопасности.

Япония более чем на 90% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, при этом почти весь импорт проходит через Ормузский пролив, где судоходство сейчас практически парализовано. С 16 марта страна начала использовать стратегические запасы и уже направила на рынок около 80 млн баррелей нефти, которых хватит примерно на полтора месяца.

Ранее Ираку разрешили проходить через Ормузский пролив. В центральном штабе ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» отметили, что ограничения касаются лишь враждебных государств. До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что европейские бензоколонки могут стать пустыми примерно 20 апреля.

