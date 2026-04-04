04 апреля 2026 в 17:31

Дмитриев назвал дату «пересыхания» европейских бензоколонок

Дмитриев: европейские бензоколонки могут опустеть примерно 20 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейские бензоколонки могут стать пустыми примерно 20 апреля, сообщил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он добавил, что последние поставки через Ормузский пролив поступят в Евросоюз 11 апреля, и призвал «пристегнуть ремни».

Бензоколонки [Европы] опустошатся приблизительно 20 апреля, — написал Дмитриев.

До этого спецпредставитель президента заявил, что Германия постепенно становится неактуальной для мировой экономики. Так он прокомментировал данные о том, что доля Германии в мировом ВВП к 2030 году может снизиться до 4% — минимального уровня как минимум за последние полвека.

Также Дмитриев заявил, что европейцам следует сосредоточиться на диверсификации источников энергии, а не на введении ограничений на выезд для своих граждан. Так он отреагировал на новость о том, что немецким мужчинам запретили покидать страну более чем на три месяца без разрешения бундесвера.

Власть
Европа
бензин
энергетический кризис
