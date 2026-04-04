Европейцам следует сосредоточиться на диверсификации источников энергии, а не на введении ограничений на выезд для своих граждан, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсетях. Так глава РФПИ отреагировал на новость о том, что немецким мужчинам запретили покидать страну более чем на три месяца без разрешения бундесвера.

Ограничения для молодых мужчин прекрасно дополнят ограничения на потребление энергии. ЕС следует диверсифицировать источники энергии, а не предлагать различные варианты локдаунов, — написал он.

Ранее профессор университета нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель сообщил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому дефициту энергоресурсов и росту биржевых цен на газ в Европе на 59%. Блокада Ормузского пролива парализовала поставки СПГ из Катара, в результате стоимость топлива в марте впервые с начала 2023 года превысила отметку в $600 (47 838 рублей) за тысячу кубометров.