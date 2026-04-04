04 апреля 2026 в 15:02

«Глупые»: Дмитриев усомнился в перспективности экономики «флагмана» ЕС

Дмитриев заявил, что Германия рискует оказаться на задворках мировой экономики

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Германия постепенно становится неактуальной для мировой экономики, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал данные о том, что доля Германии в мировом ВВП к 2030 году может снизиться до 4% — минимального уровня как минимум за последние полвека.

Германия становится неактуальной для мировой экономики. Играешь в глупые игры — получаешь глупые призы, — написал он.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Германию и ее жителей подводит к краю пропасти руководство страны. Дипломат отметила, что импорт российских ресурсов позволял стране развивать промышленность и делать немецкие товары более конкурентоспособными, а отказ от них привел к удорожанию производства и волне банкротств.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин предположил, что Евросоюзу грозит распад из-за русофобской политики. По его мнению, большинство европейских граждан не желают участвовать в конфликте с Россией, который пытаются разжечь лидеры ЕС.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

