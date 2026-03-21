21 марта 2026 в 12:28

«Подводят к краю пропасти»: Захарова вынесла Германии вердикт

Захарова: жителей Германии буквально подводят к краю пропасти

Фото: МИД РФ
Германию и ее жителей подводит к краю пропасти руководство страны, заявила представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала отказ ФРГ от импорта недорогих российских энергоносителей.

Германию и ее народ буквально подводят к краю пропасти, — констатировала Захарова.

Дипломат отметила, что импорт российских ресурсов позволял стране развивать промышленность и делать немецкие товары более конкурентоспособными. А отказ от них привел к удорожанию производства и волне банкротств.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал канцлера Германии Фридриха Мерца худшим из худших политиков в Европе. Он напомнил о нацистском прошлом семьи немецкого политика.

Также спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе необходимо признать прошлые просчеты в энергетической и геополитической сферах, а также сменить руководство ЕС и пересмотреть политику в отношении России. По его словам, европейцам для выживания необходима РФ.

Вспыхнувший из-за простой сигареты пожар унес жизни двоих человек
Финансист оценил перспективы смягчения политики ЦБ по ключевой ставке
Иракская разведка стала целью беспилотной атаки
Израильский Бен-Гурион принял на себя удар иранских БПЛА
Что известно о ликвидации скота в Новосибирской области
АвтоВАЗ ответил на вопрос о платной подписке на свои машины
ПВО сбила 29-й по счету беспилотник, летевший к Москве
Лунгин рассказал о чуде на съемках фильма «Остров»
Киев превратил Запорожскую область в полигон для дронов-убийц
Что известно о ликвидации украинских дронов в небе над Россией
Российская артиллерия ударила по «скелету» Украины и лишила ВСУ поставок
Покровск, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 марта
Удары по Украине сегодня, 21 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жители Грузии колоннами едут на панихиду по патриарху
Захарова поздравила Лаврова с 76-летием одной лаконичной фразой
«Китайский конструктор»: названа причина отказа Трампа от БПЛА Украины
«Подводят к краю пропасти»: Захарова вынесла Германии вердикт
Московский медцентр оказался в огненном плену
Политолог ответил, какую страну могут заполонить иранские беженцы
Застреливший полицейского мужчина отправлен в СИЗО
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

