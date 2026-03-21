Германию и ее жителей подводит к краю пропасти руководство страны, заявила представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала отказ ФРГ от импорта недорогих российских энергоносителей.

Дипломат отметила, что импорт российских ресурсов позволял стране развивать промышленность и делать немецкие товары более конкурентоспособными. А отказ от них привел к удорожанию производства и волне банкротств.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал канцлера Германии Фридриха Мерца худшим из худших политиков в Европе. Он напомнил о нацистском прошлом семьи немецкого политика.

Также спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе необходимо признать прошлые просчеты в энергетической и геополитической сферах, а также сменить руководство ЕС и пересмотреть политику в отношении России. По его словам, европейцам для выживания необходима РФ.