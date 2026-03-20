20 марта 2026 в 19:36

«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС

Сенатор Джабаров назвал Мерца худшим из худших политиков Европы

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Markus Lenhardt/dpa/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц — худший из худших политиков в Европе, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он напомнил о нацистском прошлом семьи немецкого политика.

Удивляет и возмущает его отношение к нацистскому прошлому собственной семьи — он не только этого не скрывает, но и словно пытается оправдать, — подчеркнул собеседник.

Не меньшую тревогу, считает Джабаров, вызывает и глава евродипломатии Кая Каллас. Ее политика выглядит «безбашенной и агрессивной», указал он.

Складывается впечатление, что она грезит созданием «четвертого рейха», но не для одной Германии, а для всего ЕС. Особенно цинично это звучит на фоне ее биографии: выросла в обеспеченной семье в СССР, отец занимал высокий пост и был коммунистом. Она пользовалась всеми благами той системы, которую теперь критикует, — добавил сенатор.

Ранее Мерц пригрозил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «последствиями» из-за блокирования европейского кредита для Украины. По мнению канцлера, вето Будапешта на этот заем стало актом «грубой нелояльности».

Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
