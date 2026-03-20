Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 11:35

«Будет иметь последствия»: Мерц пригрозил Орбану

Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану последствиями после блокировки военного кредита для Украины. В ходе беседы с журналистами по итогам саммита ЕС в Брюсселе он назвал венгерское вето актом грубой нелояльности, подчеркнув, что случившееся оставит глубокий след, передает Reuters.

Это оставит глубокий след <…> И это будет также иметь последствия, которые выйдут далеко за рамки этого отдельного события, — сказал Мерц.

Он отметил, что европейские лидеры едины во мнении и не оставят произошедшее без внимания. Несмотря на позицию Венгрии, лидеры ЕС поручили Еврокомиссии найти альтернативные способы предоставления средств Киеву.

По данным агентства, саммит завершился без решения конфликта вокруг кредита. Мерц и другие политики критиковали Орбана на закрытых встречах, но давление не изменило его решения по блокировке помощи.

Ранее Орбан заявил, что Киев не получит от Евросоюза нового финансирования до тех пор, пока не возобновятся поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». По словам политика, последние инициативы Брюсселя по восстановлению работы нефтепровода не повлияют на позицию Будапешта.

Германия
Венгрия
Украина
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Внимательность тренера спасла жизнь спортсмену
На СВО назвали имя человека, знавшего «кто такая Пугачева» на самом деле
Экс-замглавы Челябинской области осудили за мошенничество с коттеджами
Казахстан озвучил новые данные о расследовании крушения AZAL
Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ
В России хотят заставить отвечать за травлю решившихся на аборт женщин
Москвичи забрали из приютов свыше 800 кошек и собак зимой 2026 года
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.