«Будет иметь последствия»: Мерц пригрозил Орбану

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану последствиями после блокировки военного кредита для Украины. В ходе беседы с журналистами по итогам саммита ЕС в Брюсселе он назвал венгерское вето актом грубой нелояльности, подчеркнув, что случившееся оставит глубокий след, передает Reuters.

Это оставит глубокий след <…> И это будет также иметь последствия, которые выйдут далеко за рамки этого отдельного события, — сказал Мерц.

Он отметил, что европейские лидеры едины во мнении и не оставят произошедшее без внимания. Несмотря на позицию Венгрии, лидеры ЕС поручили Еврокомиссии найти альтернативные способы предоставления средств Киеву.

По данным агентства, саммит завершился без решения конфликта вокруг кредита. Мерц и другие политики критиковали Орбана на закрытых встречах, но давление не изменило его решения по блокировке помощи.

Ранее Орбан заявил, что Киев не получит от Евросоюза нового финансирования до тех пор, пока не возобновятся поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». По словам политика, последние инициативы Брюсселя по восстановлению работы нефтепровода не повлияют на позицию Будапешта.