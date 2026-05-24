Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за ощущения собственной безнаказанности, сообщил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. Эксперт также осудил украинского политика за требования к ЕС.

Почему он выдвигает требования? Потому что ему все сходит с рук, — отметил эксперт.

Отмечается, что Мерц предложил Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза вместо полноценного вхождения в состав ЕС. В ответ Зеленский потребовал «справедливого подхода и равных прав в Европе».

Ранее депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски заявил, что отказ президента Украины от предложенного плана интеграции страны в ЕС демонстрирует чрезмерную наглость Зеленского. По его словам, политик перешел все границы.

Также украинский историк Марта Гавришко назвала Зеленского «кровавым клоуном». Поводом для критики также стал его отказ от предложения канцлера Германии. Она обвинила президента и заявила, что он должен открыть границы и дать возможность людям, находящимся в армии, покинуть службу.