Адвокат раскрыла, вправе ли мужчина добровольно отказаться от отцовства Юрист Салигова: мужчина не может просто так добровольно отказаться от отцовства

Мужчина не может добровольно отказаться от отцовства лишь по той причине, что он не хотел рождения ребенка или поменял свое решение после его появления, заявила в беседе с РИАМО адвокат Макка Салигова. Она отметила, что оспорить этот момент можно лишь в судебном порядке и при условии, что человек на самом деле не является биологическим отцом ребенка.

В России нет добровольного отказа от отцовства, даже если женщина родила вопреки желанию мужчины. Отказ в одностороннем порядке от родительских прав невозможен, поскольку они возникают с момента рождения ребенка автоматически. Чтобы оспорить отцовство через суд, нужно собрать доказательства, подтверждающие позицию отца, в том числе путем сдачи теста ДНК ребенка и отца. При вынесении положительного судебного акта суд обяжет органы ЗАГС аннулировать запись об отце, — объяснила Салигова.

Юрист уточнила, что из общего правила есть исключения. Например, когда мужчина осознанно признает отцовство при регистрации, не будучи биологическим отцом, или когда ребенок рожден с помощью ЭКО с согласия обоих родителей.

Ранее адвокат Маргарита Янгуразова заявила, что злостная неуплата алиментов чревата лишением родительских прав. Разовая просрочка или впервые установленная неуплата при этом грозят административной ответственностью. Если после составления соответствующего протокола человек продолжает отказываться от уплаты, то в отношении него могут возбудить уголовное дело.