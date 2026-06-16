Мерц необычно поздравил Трампа с 80-летием

Канцлер Германии Фридрих Мерц преподнес президенту США Дональду Трампу необычный подарок на саммите G7, пишет New York Post. Перед началом встречи немецкий политик вручил главе Белого дома белую футболку сборной Германии, на которой сзади была напечатана фамилия президента и порядковый номер 47.

Американский лидер, получив подарок, похвастался презентом перед другими участниками саммита. Журналисты отмечают, что этот жест был приурочен к 80-летнему юбилею Трампа, который он отметил 14 июня.

До этого сообщалось, что президент США на саммите «Группы семи» намерен подвергнуть критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера и европейских лидеров из-за высоких уровней нелегальной миграции. Поводом послужил недавний случай в Белфасте, где мигрант из Судана напал с ножом на местного жителя.

Ранее Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналиста о встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7. Хозяин Белого дома ухмыльнулся в ответ на вопрос представителя СМИ и быстро ушел.