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16 июня 2026 в 12:47

Психиатр рассказал, как успокоиться при мизофонии

Психиатр Казанцев: успокоиться при мизофонии помогут техники дыхания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Успокоиться при мизофонии помогут специальные техники дыхания, рассказал Авторадио врач-психиатр высшей категории Алексей Казанцев. Он отметил, что непереносимость повседневных звуков может вызывать раздражение и даже неконтролируемую ярость.

Глубокое дыхание позволяет снизить уровень тревоги и напряжения, переключить внимание. Есть такая техника расслабления по Джекобсону. Также необходимо обследоваться, — рассказал Казанцев.

Психиатр подчеркнул, что причиной мизофонии могут быть травмы головы, полученные в детстве. По его словам, люди с такой особенностью могут сталкиваться не только с эмоциональным дискомфортом, но и с физическими проявлениями, такими как учащенное сердцебиение, повышенная потливость, мышечное напряжение и тошнота.

Ранее психолог и психотерапевт Ольга Аванесян рассказала, что подавленные негативные эмоции могут вызвать хроническое напряжение в теле, спазмы и даже нарушения кровотока. Она отметила, что такая привычка впоследствии грозит развитием хронических болезней.

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