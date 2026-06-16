Психиатр рассказал, как успокоиться при мизофонии Психиатр Казанцев: успокоиться при мизофонии помогут техники дыхания

Успокоиться при мизофонии помогут специальные техники дыхания, рассказал Авторадио врач-психиатр высшей категории Алексей Казанцев. Он отметил, что непереносимость повседневных звуков может вызывать раздражение и даже неконтролируемую ярость.

Глубокое дыхание позволяет снизить уровень тревоги и напряжения, переключить внимание. Есть такая техника расслабления по Джекобсону. Также необходимо обследоваться, — рассказал Казанцев.

Психиатр подчеркнул, что причиной мизофонии могут быть травмы головы, полученные в детстве. По его словам, люди с такой особенностью могут сталкиваться не только с эмоциональным дискомфортом, но и с физическими проявлениями, такими как учащенное сердцебиение, повышенная потливость, мышечное напряжение и тошнота.

Ранее психолог и психотерапевт Ольга Аванесян рассказала, что подавленные негативные эмоции могут вызвать хроническое напряжение в теле, спазмы и даже нарушения кровотока. Она отметила, что такая привычка впоследствии грозит развитием хронических болезней.