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16 июня 2026 в 12:44

Маск обвинил телеканал ZDF в распространении «омерзительной лжи» о нем

Маск подаст иск к немецкому ZDF о клевете из-за публикации о нем и мигрантах

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американский предприниматель Илон Маск намерен подать иск к немецкому телеканалу ZDF из-за сюжета, в котором его обвинили в призывах к «охоте на мигрантов» в Белфасте. В соцсети X Маск назвал распространенную телеканалом информацию «омерзительно ложной» и пообещал в ходе разбирательства выяснить личности авторов материала.

В ходе судебного разбирательства мы выясним, кто именно из этих идиотов сочинил эту омерзительную ложь, — написал.

Поводом для конфликта послужил фрагмент передачи немецкого телевещателя, в котором обсуждалось нападение на местного жителя в столице Северной Ирландии и последовавшие за ним протесты. В ходе эфира модератор связала эскалацию напряженности с риторикой британского активиста Томми Робинсона и американского предпринимателя, заявив об их причастности к подстрекательству против мигрантов.

Ранее сообщалось, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в $1 трлн (более 72 трлн рублей). Рост капитала бизнесмена связан с публичным размещением акций компании SpaceX. Накануне компания раскрыла параметры IPO. SpaceX разместила 555 555 555 акций по цене $135 (9717 руб) за бумагу. В ходе размещения компания рассчитывала привлечь рекордные $75 млрд.

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клевета
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