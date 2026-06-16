В Москве стартовали переговоры Лаврова и Фидана

В Москве стартовали переговоры между главами МИД Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана, передает РИА Новости. Министр иностранных дел Турции прибыл в российскую столицу 15 июня и пробудет в Москве до 17 июня.

Ранее сообщалось, что министры обсудят вопросы поддержки новых сирийских властей в продвижении инклюзивного политического диалога и восстановлении социально-экономической стабильности в стране Россия и Турция активно участвуют в нормализации ситуации в Сирии.

До этого сообщалось, что Турция и Россия обсуждают возможность продления соглашений о поставках природного газа после истечения срока действия текущих договоренностей в конце декабря 2026 года. Турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским ПАО «Газпром», однако конкретные объемы и сроки поставок пока не определены.