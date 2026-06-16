Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 12:56

Зеленский отверг предложение Макрона на саммите в Париже

NYP: Зеленский отказал Макрону в просьбе задержаться на саммите G7

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский отказал главе Франции Эммануэлю Макрону в просьбе задержаться на саммите G7 во Эвиан-ле-Бене, сообщает New York Post. Зеленский якобы сказал своему коллеге, что его ждут в Брюсселе, предположительно по поводу заявки Украины на вступление в Евросоюз.

После этого Макрон поинтересовался, удалось ли политику договориться о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Украинский президент, судя по всему, ответил отрицательно.

Представители Белого дома, выступая на брифинге перед началом саммита G7, отметили, что Трамп не будет проводить отдельную встречу с Зеленским. Однако они не исключили возможности их общения в кулуарах мероприятия.

Ранее американский лидер проигнорировал вопрос журналиста о встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7. Хозяин Белого дома ухмыльнулся в ответ на вопрос представителя СМИ и быстро ушел.

До этого сообщалось, что президент США на саммите «Группы семи» намерен подвергнуть критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера и европейских лидеров. Поводом послужил высокий уровень нелегальной миграции.

Европа
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии произошло мощное землетрясение
«Хочу вас успокоить»: Герасимов высказался о скандале с Яковлевой
Брокер сделал неутешительный прогноз касаемо семейной ипотеки
Трамп отчитал Нетаньяху за ситуацию с Ливаном
Сенатор объяснил, как мошенники создают дипфейки
«Не делает сильнее»: Карелин о смене спортивного гражданства сыном Плющенко
Стоимость нефти марки Brent снова устремилась вниз
Россиянам рассказали, когда начнет падать цена на недвижимость
Британского наемника заочно отправили за решетку в ДНР
General Motors начнет выпускать детали и боеприпасы для американской армии
Легендарный российский боксер дебютирует в кулачной лиге IBA Bare Knuckle
В Госдуме предположили, когда Каллас покинет пост главы дипломатии ЕС
В Орле ушел из жизни ветеран ВОВ Алексей Левов
Богатейшим людям планеты хватило суток, чтобы сколотить $336 млрд
Автоюрист ответил, можно ли получить компенсацию за затопленную машину
«Справятся лучше»: Трамп предложил Сирии разобраться с «Хезболлой»
Ученые создали ИИ-приложение, способное выявить рак кожи по фотографии
Сенатор объяснил, что значит проигрыш Украины в международном суде по Крыму
Женщина устроила дебош в центре занятости
В Роскачестве дали советы, как правильно подстроить рацион под жару
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.