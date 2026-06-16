Зеленский отверг предложение Макрона на саммите в Париже NYP: Зеленский отказал Макрону в просьбе задержаться на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский отказал главе Франции Эммануэлю Макрону в просьбе задержаться на саммите G7 во Эвиан-ле-Бене, сообщает New York Post. Зеленский якобы сказал своему коллеге, что его ждут в Брюсселе, предположительно по поводу заявки Украины на вступление в Евросоюз.

После этого Макрон поинтересовался, удалось ли политику договориться о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Украинский президент, судя по всему, ответил отрицательно.

Представители Белого дома, выступая на брифинге перед началом саммита G7, отметили, что Трамп не будет проводить отдельную встречу с Зеленским. Однако они не исключили возможности их общения в кулуарах мероприятия.

Ранее американский лидер проигнорировал вопрос журналиста о встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7. Хозяин Белого дома ухмыльнулся в ответ на вопрос представителя СМИ и быстро ушел.

До этого сообщалось, что президент США на саммите «Группы семи» намерен подвергнуть критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера и европейских лидеров. Поводом послужил высокий уровень нелегальной миграции.