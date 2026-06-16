Академик РАН ответил, нужно ли чиновникам использовать ИИ в работе

Использование ИИ в работе чиновников потребует особого контроля, рассказал НСН заведующий лабораторией интеллектуального анализа данных в Институте проблем управления РАН Юрий Чехович. Он отметил, что такие нововведения могут привести к утечкам информации.

Конечно, хочется пожелать соблюдать цифровую гигиену с точки зрения распространения конфиденциальной информации, а также с точки зрения проверки достоверности получаемых результатов. Ошибки у нейросетей всегда одинаковы: галлюцинации, то есть недостоверные сведения, ошибки из-за недостаточной глубины анализа и так далее, — заявил Чехович.

Академик подчеркнул, что российские нейросети пока не дотягивают до мирового уровня по среднему качеству работы, но могут оказаться лучше в специализированных задачах. По его словам, искусственный интеллект также повышает производительность труда всего на 1%, но стоит дороже, чем оплата сотрудникам.

Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что использование искусственного интеллекта в книжной сфере необходимо поставить под контроль, иначе авторское право окажется под угрозой. По его словам, контроль над применением ИИ в литературе — обязательное условие.