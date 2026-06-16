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16 июня 2026 в 13:40

Автоюрист ответил, можно ли получить компенсацию за затопленную машину

Автоюрист Славнов: россияне могут получить компенсацию за затопленную машину

Фото: Александр Патрин/РИА Новости
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Получить компенсацию за затопленную машину можно, если она находилась на общественной территории, рассказал Lenta.ru автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов. Он отметил, что если ливневая канализация не справилась с нагрузкой, можно требовать выплату.

Другое дело, если владелец машины поставил ее у себя, на частной территории. Если собственник участка не позаботился о водоотведении, тогда ответственность полностью лежит на нем, — рассказал Славнов.

Автоюрист подчеркнул, что перед обращением с претензией необходимо выяснить причину затопления. По его словам, только после этого можно установить виновного и начать процедуру взыскания.

Ранее автоэксперт Иван Осмоловский рассказал, что в затопленной машине в первую очередь необходимо отключить аккумулятор. Он отметил, что это поможет избежать короткого замыкания.

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