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15 июня 2026 в 14:23

Автоэксперт ответил, что нужно делать при затоплении автомобиля

Автоэксперт Осмоловский: в затопленной машине нужно отключить аккумулятор

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В затопленной машине в первую очередь необходимо отключить аккумулятор, рассказал Lenta.ru автоэксперт Иван Осмоловский. Он отметил, что это поможет избежать короткого замыкания.

Эксперт объяснил, что полностью утопленную машину трогать бесполезно, так как это может вызвать замыкания и вывести из строя электронные блоки. Также запрещено запускать двигатель, так как это может привести к гидроудару и разрушению мотора.

Осмоловский подчеркнул, что самостоятельное восстановление автомобиля после потопа без профессионального оборудования и опыта сложно. По его словам, машину лучше всего эвакуировать в сервис.

Ранее автоэксперт Игорь Серебряков рассказал, что нанесение воска на кузов автомобиля позволяет эффективно защитить лакокрасочное покрытие от воды, грязи и реагентов, создавая тонкий гидрофобный слой. По его словам, такая обработка также помогает снизить риск коррозии и замедлить выцветание краски под воздействием ультрафиолета.

Общество
автомобили
затопления
аккумуляторы
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