Бензин Евро-3 и Евро-5: чем они отличаются и какой нужен современному авто

Бензин Евро-3 и Евро-5: чем они отличаются и какой нужен современному авто

Правительство России временно разрешило производство топлива по устаревшим экологическим стандартам, чтобы нормализовать ситуацию с доступностью бензина в ряде регионов страны. Откуда взялись категории Евро, что означает Евро-3 и Евро-5 и что будет, если современную машину заправлять бензином устаревшего экологического класса, — в материале NEWS.ru.

Почему сейчас заговорили об экологических классах бензина

В конце мая 2026 года ситуация на топливном рынке России резко обострилась: сократилось предложение нефтепродуктов, на заправках выросли очереди. Однако к концу июля ситуация стала стабилизироваться благодаря принятым правительством мерам. Одной из таких мер стало разрешение нефтяным компаниям не только выпускать, но и продавать топливо с более низкими экологическими требованиями, чем действовали ранее. Соответствующее постановление премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 2 июля 2026 года.

«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», — заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Когда появился стандарт Евро

Экологические стандарты Евро родом из Европейского союза — это нормативы, которые с конца 1980-х годов регулируют допустимое содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей и общие требования к качеству самого топлива. Чем выше цифра в названии стандарта, тем позже он появился и тем меньше вредных веществ должно попадать в атмосферу с выхлопом.

В России для обозначения классов Евро используется буква К с соответствующей цифрой: К2 равен Евро-2, К3 — Евро-3, К5 — Евро-5. В России выпуск в оборот бензина и дизтоплива класса К2 разрешался до 31 декабря 2012 года, а с 1 июля 2016 года в стране начал действовать запрет на использование топлива ниже стандарта К5.

При этом со временем в Евросоюзе появились новые классы топлива. В частности, сейчас на территории европейских государств действует стандарт Euro-6e-bis, а в ноябре 2027 года начнет работать более строгий седьмой Евро.

Чем принципиально отличаются классы друг от друга

Главное различие между стандартами — содержание серы в топливе. Это ключевой параметр, вокруг которого выстроена вся иерархия классов:

Евро-2 (К2): до 500 мг серы на 1 кг топлива;

Евро-3 (К3): до 150 мг серы на 1 кг топлива;

Евро-4 (К4): до 50 мг серы на 1 кг топлива;

Евро-5 (К5): не более 10 мг серы на 1 кг топлива.

Разница в содержании серы между Евро-2 и Евро-5 для бензина — 50-кратная, а между Евро-3 и Евро-5 — 15-кратная.

«Большое содержание серы опасно для современных двигателей. А все потому, что сера при сгорании превращается в оксиды, которые при контакте с парами воды образуют серную и сернистую кислоту. Современные масла могут справиться лишь с небольшим количеством серы. Если ее будет больше, то смазка начнет быстро терять свои защитные свойства», — рассказал NEWS.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич.

Второе важное различие — доля ароматических углеводородов: в Евро-5 она ограничена 35%, а в Евро-2 и Евро-3 допускается до 42%.

«Ароматические соединения склонны образовывать нагар — смолистые отложения на клапанах, стенках камеры сгорания и поршневых кольцах», — пояснил Гайдукевич.

Проверить топливо перед заправкой можно будет только по паспорту качества — этот документ, где указан экологический класс и полный состав бензина, обязаны предоставить сотрудники АЗС по первому требованию покупателя.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему производить топливо высокого класса намного сложнее

Технологическая пропасть между Евро-3 и Евро-5 огромна, и именно она объясняет, почему власти пошли на снижение стандартов. Для выпуска бензина класса Евро-3 достаточно относительно простой переработки нефти. Но вот для Евро-5 требуется многоступенчатая переработка совершенно другого уровня, с усиленной гидроочисткой с более активными катализаторами при повышенных давлении и температуре, удаление ароматических соединений и прочее. Для этого используются установки вторичной переработки — гидрокрекинга и гидроочистки. Сейчас такие установки выведены на внеплановый ремонт.

Как Евро-3 влияет на разные типы двигателей

Степень риска для автомобиля напрямую зависит от конструкции двигателя. Старым карбюраторным моторам, которые раньше ставили на «Жигули» и УАЗы без катализатора, сниженный класс топлива не причинит вреда. По словам автоэксперта Андрея Ломанова, примитивные двигатели без турбины не сломаются от такого типа топлива.

В зоне умеренного риска — инжекторные моторы с распределенным впрыском и катализатором, то есть большинство массовых моделей 2000-х и начала 2010-х годов. Разовая заправка сомнительным топливом им вряд ли навредит, но регулярное использование выведет из строя катализатор и лямбда-зонды.

По словам руководителя петербургской компании «DSG-сервис» автоэксперта Евгения Гульчина, максимальному риску подвержены двигатели с непосредственным впрыском и турбонаддувом — то есть большинство современных бензиновых моторов, обозначаемых как GDI, FSI, TSI и так далее. Топливо в них подается под высоким давлением через форсунки, которые крайне чувствительны к загрязнениям, — такой мотор может начать троить уже после одной-двух заправок некачественным бензином.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«А еще с бензином Евро-3 будет активно деградировать моторное масло. Современная смазка классов ACEA A5/B5 и A7/B7 не рассчитана на бензин с большим содержанием серы. Поэтому при бензине Евро-3 я бы советовал менять масло каждые пять тысяч километров, а не через 10–15 тысяч, как рекомендуют обычно автопроизводители», — пояснил NEWS.ru Евгений Гульчин.

Поэтому разумная тактика поведения сейчас — это заправляться на крупных АЗС, просить у кассира паспорт топлива, сократить интервал замены масла до 5–7 тыс. км вместо привычных 10–15 тыс. км, следить за индикатором Check Engine и расходом топлива. И при малейших подозрениях на ухудшение работы двигателя обращаться в сервис для диагностики.

«Что касается присадок, то октан-корректоры и очистители топливной системы никак не удаляют серу из бензина, поэтому надеяться на них как на защиту от последствий заправки топливом низкого класса бессмысленно», — уверен Дмитрий Гайдукевич.

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