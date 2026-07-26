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26 июля 2026 в 12:12

В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте

Минобороны России: ВСУ потеряли в зоне СВО около 1345 военных за сутки

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне спецоперации около 1345 военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны России в МАКСе. По данным военного ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери Украины составили до 205 военных, в зоне «Запада» — до 210.

«Южная» группировка войск уничтожила свыше 160 солдат, «Центр» — до 370. В зоне ответственности бойцов «Востока» потери ВСУ составили до 345 военных, «Днепра» — до 55.

Ранее ведомство сообщило, что в Киеве нанесен удар по промышленному комплексу «Смарт интеллиджент систем», где выпускались беспилотники различных модификаций, а также корпуса, электронные блоки, навигация, оптика и аккумуляторные батареи для дронов большой и средней дальности. В ведомстве уточнили, что предприятие работало на нужды ВСУ.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские войска нанесли удар по портовым сооружениям в Черноморске Одесской области, задействованным, по сведениям ведомства, для приема и размещения военных грузов. Атака была направлена на объекты, обслуживавшие тыловые цепочки украинской армии.

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