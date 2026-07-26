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26 июля 2026 в 12:13

Российские силы ударили по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ

ВС России за сутки поразили логистические центры и цеха по производству БПЛА ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские военные за сутки нанесли удары по логистическим центрам, цехам по производству дальнобойных беспилотников ВСУ и местам их хранения, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере МАКС. Также были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск.

Нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — говорится в сообщении.

Также Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, в операции принимали участие подразделения группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря. По данным ведомства, БПЛА были ликвидированы в период с 20:00 мск 25 июля до 08:00 мск 26 июля.

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