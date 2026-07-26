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26 июля 2026 в 12:56

Священник назвал предметы, которым не место в доме

Священник Самохин призвал убрать обереги и оккультные предметы из дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Священник Русской православной церкви Михаил Самохин призвал отказаться от оберегов, оккультной атрибутики и предметов, связанных с языческими культами. По словам священнослужителя, которые передает ИА ЕЛЬ, такие вещи несовместимы с православным мировоззрением.

Самохин также отнес к нежелательным предметам символику иных вероучений и литературу, которая может подталкивать человека к греховному поведению. Он подчеркнул, что жилище православного христианина должно быть свободно от всего, что способствует греху.

Священник отметил, что основу атмосферы в доме должны составлять любовь, милосердие и молитва. По словам Самохина, в жилище верующего уместны иконы, кресты и домашняя молитва.

Ранее заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что об исцелении детей от болезней молятся святому Гавриилу. Он напомнил, что 26 июля православная церковь поминает этого святого.

Прежде священник Владислав Береговой заявил, что носить крестик, доставшийся по наследству и являющийся семейной реликвией, разрешено. По его словам, повторно освящать такую реликвию не нужно, если нет желания.

Общество
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