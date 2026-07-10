Автоэксперт ответил, насколько опасен для машин бензин стандарта «Евро-3»

Бензин стандарта «Евро-3» не окажет влияния на большинство машин, заявил НСН автоэксперт Андрей Ломанов. Он отметил, что наиболее уязвимы для такого типа топлива китайские транспортные средства, в том числе гибриды.

На рядовом автомобилисте это никак не скажется, думаю, потому что зачастую россияне ездят на простых подержанных автомобилях. Если же говорить о современных машинах с турбированным мотором, изначально рассчитанным на топливо высокого качества, то тут могут начаться вопросы, — рассказал Ломанов.

Автоэксперт подчеркнул, что примитивные двигатели без турбины не сломаются от такого типа топлива. По его словам, автомобили, спроектированные по более ранним стандартам, рассчитаны на стандарт «Евро-3».

Ранее юрист Лев Воропаев заявил, что самостоятельное изготовление бензина может обернуться штрафом от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Кроме этого, по его словам, попытки сварить топливо на кухне или в гараже чреваты поломкой двигателя.