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26 июля 2026 в 11:48

«Такие корабли России нужны»: главком ВМФ рассказал о новом судне

ВМФ России получит новый корабль океанской зоны с увеличенным водоизмещением

Александр Моисеев Александр Моисеев Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Военно-морской флот России получит новый надводный корабль океанской зоны с водоизмещением около 9,5 тыс. тонн, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка». По его словам, новый корабль будет почти вдвое больше современных фрегатов.

Это будут корабли более серьезного водоизмещения. Водоизмещение этого корабля — порядка 9,5 тыс. Но и главное, в том числе, — в нем заложены возможности длительного нахождения в море. Это будет автономность корабля океанской зоны. Такие корабли России нужны, — сказал Моисеев.

Стандартное водоизмещение фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», с которым сравнивается новый корабль, составляет около 4,5 тыс. тонн. По словам Моисеева, создание таких судов предусмотрено планами развития российского военного кораблестроения.

Ранее Моисеев сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации вновь войдет в состав Военно-морского флота РФ. Он уточнил, что планы испытаний планируется завершить в этом году.

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