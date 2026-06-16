Трамп анонсировал встречу с Зеленским на полях саммита G7 Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите G7 в Эвиан-ле-Бене

Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене подтвердил, что сегодня, 16 июня, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Белого дома также призвал Россию согласиться «на сделку», передает Sky News.

Послушайте, России следует пойти на сделку. То, что происходит, просто безумие, — сказал он.

До этого Трамп заявил, что с новой силой взялся за Украину. По его словам, Иран уходит для США на второй план, так как теперь все внимание будет уделено мирному разрешению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что хочет сделать все возможное, чтобы прийти к урегулированию. Президент также заявил, что уже разрешил «восемь войн».

Ранее американский лидер проигнорировал вопрос журналиста о встрече с Зеленским на саммите «Большой семерки». Хозяин Белого дома ухмыльнулся в ответ на вопрос представителя СМИ и быстро ушел.