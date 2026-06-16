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16 июня 2026 в 14:09

Трамп раскрыл, будут ли США добиваться смены власти в Иране

Трамп: Штатам никогда не было дела до смены режима в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Michael Kappeler, Pool/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Группы семи» во французском Эвиан-ле-Бене заявил, что не верит в эффективность попыток смены власти в других странах и в Иране в частности. Он отметил, что ему «никогда не было дела до смены режима», и сама эта идея не была частью плана. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

Я не верю в смену режима, и я видел эти смены режима в течение ряда лет. Они никогда не работают. Это должно просто случиться, — сказал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены платить Ирану по завершению конфликта. Он назвал появившуюся об этом в СМИ информацию ложной. Журналисты писали, что Тегеран может получить доступ к американскому фонду. Предполагалось, что средства пойдут на восстановление страны после вмешательства американской стороны.

После подписания соглашения, которое планируется на 19 июня, Трамп решил разобраться с ливанским вопросом. По его словам, Вашингтону необходимо провести «небольшую беседу» с шиитским движением «Хезболла».

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