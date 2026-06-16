В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на саммит G7 во Франции

В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на саммит G7 во Франции Песков: Путин не получал приглашения на саммит G7 в Эвиан-ле-Бен

Президент РФ Владимир Путин не получал официального приглашения на саммит Группы семи (G7), который состоится во французском городе Эвиан-ле-Бен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что украинский глава Владимир Зеленский предлагал провести встречу с российским президентом на полях этого мероприятия, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Конечно же, не было, — сказал Песков.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Зеленский пытается выставить себя полноправным членом «Большой семерки». Так он прокомментировал предложение политика о встрече во Франции, которое он адресовал Путину. По словам эксперта, поводом для подобных высказываний Зеленского стал недавний телефонный разговор между главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом России.

Прежде Путин заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине. По его словам, в данном процессе должны учитываться национальные интересы РФ.