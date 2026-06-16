Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 14:08

Эксперт рассказал, почему в России стали продавать меньше китайских авто

Эксперт Гайдукевич: на смену китайским машинам пришли локализованные марки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В 2026 году в России стали продавать заметно меньше китайских машин, чем раньше, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, еще весной 2025 года китайские марки контролировали 60% авторынка, а сейчас на их долю приходится только 48%.

Но это не значит, что «китайцы» вдруг пропали, а им на смену пришли «японцы» или «немцы». Главный тренд 2026 года — это локализация. Китайские производители начинают делать свои машины в России, но под новыми, уже местными брендами. Например, в Калуге выпускают автомобили Tenet — на самом деле это Chery. Несколько дней назад появились кроссоверы марки Jeland — это на самом деле Jaecoo, которые собирают на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге. Скоро вместо Geely у нас будут Volga, вместо Exeed и Exlantix — Esteo, а вместо Hongqi — Aurus Senat, — рассказал Гайдукевич.

По словам эксперта, в 2026 и 2027 годах можно ожидать появление новых формально российских брендов, которые будут на самом деле китайскими.

Ранее стало известно, что в России зафиксировано резкое снижение темпов продаж практически во всех сегментах автомобильного рынка: с 8 по 14 июня в стране было поставлено на учет 22 тыс. новых легковых машин, что на 25% меньше, чем неделей ранее.

автомобили
Китай
Экономика
Россия
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт рассказал, что сильнее всего влияет на продажи авто в 2026 году
Расследование дела в адрес главреда Baza Трифонова завершилось
Зеленский ответил на предложение приехать в Москву к Путину
В Одесской области разоблачили схему избиений и запугивания мужчин в ТЦК
Кассационный суд принял решение по делу генерала Попова
Мигранты спрятались за бетонной плитой от полицейского рейда в Петербурге
В Госдуме объяснили, как Россия развеяла миф Запада о своей «изоляции»
В США предотвратили атаку дронов на Белый дом
Стало известно об эвакуации столичной клиники и суда
Изнасиловал в кустах у супермаркета: в Туле поймали рецидивиста
Врач развеял миф об опасности носового кровотечения при высоком давлении
Родившая девятерых детей кубанка попросила Путина учредить новый праздник
«Играет на публику и на фортепиано»: Лавров напомнил о талантах Зеленского
Шурыгину отправили под домашний арест по делу о распространении порнографии
Минобороны России раскрыло, сколько БПЛА сбили за последние семь часов
«Непростой разговор»: Макрон пожаловался Зеленскому на Трампа
Атака ВСУ на Подмосковье 16 июня: сколько жертв, где были удары, детали
Писатель Цыпкин рассказал, как справляется с критикой в соцсетях
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму
ВС России блокировали выход из Константиновки для ВСУ
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.