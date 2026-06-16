Эксперт рассказал, почему в России стали продавать меньше китайских авто

В 2026 году в России стали продавать заметно меньше китайских машин, чем раньше, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, еще весной 2025 года китайские марки контролировали 60% авторынка, а сейчас на их долю приходится только 48%.

Но это не значит, что «китайцы» вдруг пропали, а им на смену пришли «японцы» или «немцы». Главный тренд 2026 года — это локализация. Китайские производители начинают делать свои машины в России, но под новыми, уже местными брендами. Например, в Калуге выпускают автомобили Tenet — на самом деле это Chery. Несколько дней назад появились кроссоверы марки Jeland — это на самом деле Jaecoo, которые собирают на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге. Скоро вместо Geely у нас будут Volga, вместо Exeed и Exlantix — Esteo, а вместо Hongqi — Aurus Senat, — рассказал Гайдукевич.

По словам эксперта, в 2026 и 2027 годах можно ожидать появление новых формально российских брендов, которые будут на самом деле китайскими.

Ранее стало известно, что в России зафиксировано резкое снижение темпов продаж практически во всех сегментах автомобильного рынка: с 8 по 14 июня в стране было поставлено на учет 22 тыс. новых легковых машин, что на 25% меньше, чем неделей ранее.