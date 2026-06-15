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15 июня 2026 в 11:21

Рынок автотранспорта в России показал резкое падение продаж

Регистрация новых автомобилей в России за неделю сократилась на четверть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России зафиксировано резкое снижение темпов продаж практически во всех сегментах автомобильного рынка, с 8 по 14 июня в стране было поставлено на учет 22 тыс. новых легковых машин, сообщил автомобильный аналитик Сергей Целиков. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что показатель оказался на 25% меньше, чем неделей ранее.

Отрицательная динамика затронула не только частный, но и весь коммерческий сектор Постановки на учет легких коммерческих автомобилей (LCV) сократились на 29%, едва превысив планку в одну тысячу единиц. При этом грузовой сегмент продемонстрировал самое глубокое падение на 30%, показав результат всего в 694 машины, что стало абсолютным сезонным антирекордом. Аналогичный спад в пределах от 17 до 28% затронул автобусы, прицепы и мототранспорт.

Но переживать не стоит. В прошлом году за аналогичную праздничную неделю было продано еще меньше машин. По отношению к показателю прошлого года сейчас фиксируем рост на 42%, — успокоил потенциальных покупателей эксперт.

Ранее Целиков сообщил, что продажи японской Mazda в России за пять месяцев текущего года выросли в 9,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам мая в России было реализовано 1397 автомобилей ушедшего из страны производителя — это в 5,2 раза больше показателя годичной давности.

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