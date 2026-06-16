Турция заявила о готовности быть площадкой для переговоров по Украине

Турция заявила о готовности быть площадкой для переговоров по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву подтвердил готовность своей страны содействовать мирному урегулированию украинского кризиса, передает пресс-служба турецкого МИД. Глава турецкого внешнеполитического ведомства находится в российской столице с трехдневным визитом с 15 по 17 июня.

Наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее. Это касается посреднической роли: или может быть сама посредником, или же оказать такую платформу, площадку, — заявил Фидан.

Анкара выразила обеспокоенность текущей геополитической обстановкой и видит в ней риски для региональной безопасности. Фидан отметил, что продолжающееся затягивание противостояния грозит непредсказуемыми последствиями для мирового сообщества.

Необходимо делать все возможное, чтобы это завершить, — подчеркнул глава МИД Турции.

До этого сообщалось, что Турция и Россия обсуждают возможность продления соглашений о поставках природного газа после истечения срока действия текущих договоренностей в конце декабря 2026 года. Турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским ПАО «Газпром», однако конкретные объемы и сроки поставок пока не определены.