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16 июня 2026 в 13:56

«Хочу вас успокоить»: Герасимов высказался о скандале с Яковлевой

Худрук Герасимов заявил, что спектакль «Визит старой дамы» с Яковлевой состоится

Евгений Герасимов Евгений Герасимов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов отказался подробно комментировать скандал с Народной артисткой России Аленой Яковлевой. Однако при этом он пообещал, что спектакль состоится, а сама актриса сыграет в нем главную роль, передает корреспондент NEWS.ru.

Как раньше говорил, я не комментирую телевизионные выступления Алены Яковлевой, не хотел бы и сейчас обсуждать вопросы относительно Алены Яковлевой и спектакля «Визит старой дамы». Но хочу вас успокоить — спектакль будет, Алена сыграет главную роль, ее брат поставит как режиссер этот спектакль, и дочка Алены тоже сыграет в спектакле. На этом вопрос будет закрыт, я надеюсь, — высказался Герасимов.

Ранее Яковлева выступила с публичным видеообращением, в котором заявила, что Театр сатиры отказался от спектакля к ее юбилею. Актриса была этим очень обижена. В произошедшем Яковлева обвинила художественного руководителя театра Евгения Герасимова.

Следом за народной артисткой России Аленой Яковлевой, сообщившей о конфликтной ситуации внутри Театра сатиры, заговорили и другие артисты. Они обвинили художественного руководителя в якобы некорректном отношении к служебным обязанностям и многом другом

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