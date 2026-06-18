Наталья Селезнева: биография, личная жизнь актрисы и интересные факты

Наталья Игоревна Селезнева появилась на свет 19 июня 1945 года в Москве, в самом центре, в коммунальной квартире на улице Горького. Ее семья была творческой, но жила скромно. Отец, Игорь Полинковский, работал профессиональным фотографом и заведовал отделом в журнале «Советское фото», а мать, Елена Селезнева, была художницей по росписи тканей. В свидетельстве о рождении записана фамилия отца — Полинковская, но, получая паспорт, Наталья взяла фамилию матери, под которой ее впоследствии узнала вся страна.

С детства девочка была окружена атмосферой искусства. «У нас все были фанатичные театралы», — вспоминала актриса. Бабушка дружила с актрисой МХАТа Анастасией Зуевой, которая регулярно приносила приглашения в театр. В шесть лет Наталья дебютировала на сцене Театра Советской армии, исполнив главную роль в спектакле «30 сребреников». Три года она выходила на одну сцену с мэтрами, и именно здесь ее заметила знаменитая детская писательница Агния Барто. Она настояла, чтобы Наташа сыграла в экранизации ее повести «Алеша Птицын вырабатывает характер». Этот фильм, вышедший в 1953 году, стал первой кинопробой девочки. Восхитительная игра юной актрисы во многом определила ее дальнейшую судьбу.

В школьные годы Селезнева продолжила сниматься. Появились картины «Девочка и крокодил», «Аленка», где она впервые указана в титрах под фамилией матери. Свой жизненный путь девушка выбрала, когда увидела афишу с Юрием Яковлевым. Она поразилась его обаянию и решила поступать в легендарную «Щуку» — Театральное училище имени Бориса Щукина при театре им. Вахтангова. Талант и харизма помогли пройти конкурс, и она попала на курс к Борису Захаве, который, как известно, не жаловал студентов, снимавшихся в кино. Но для Селезневой, уже имевшей солидный актерский опыт, педагог сделал исключение.

Актриса Московского театра сатиры Наталья Селезнева. 1974 год Фото: В. Бондарев/РИА Новости

Лучшие роли Натальи Селезневой в кино и театре

После окончания училища в 1966 году Наталью пригласили в Московский академический театр сатиры. Она верна его подмосткам уже почти шесть десятилетий, и в ее трудовой книжке до сих пор всего одна запись. На сцене Театра сатиры актриса сыграла множество выдающихся ролей в спектаклях «Горе от ума», «Родненькие мои», «Таблетку под язык», «Последние», «Неаполь — город миллионеров», «Идеальное убийство», «Вечерний выезд общества слепых» и других. Ее партнерами по сцене были Анатолий Папанов, Спартак Мишулин, Вера Васильева и Александр Ширвиндт. В 2000-х годах актриса также снималась в кино и сериалах.

Всенародную славу Наталье Селезневой принесли, конечно, картины Леонида Гайдая. Ее героиня, студентка Лида, стала для миллионов зрителей воплощением озорства и обаяния. Фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» вышел на экраны в 1965 году и собрал в прокате около 70 млн зрителей — почти треть населения страны.

Затем последовали другие яркие роли у Гайдая: Зина, супруга Шурика, в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (та самая боярыня, о которой царь говорит: «Ох, боярыня, красотою лепа»). Съемки в этом фильме позволили актрисе встретиться со своим кумиром Юрием Яковлевым, который играл Ивана Грозного. Также она сыграла Татьяну в новелле «Не может быть!». В фильмографии актрисы числится и роль в культовой телепередаче «Кабачок „13 стульев“», где Наталья исполнила образ пани Катарины. Программа пользовалась огромной популярностью и сделала Селезневу одной из главных красавиц и законодательниц мод на советском телевидении.

Несмотря на амплуа комедийной актрисы, Наталья Игоревна блестяще справлялась и с драматическими ролями. Ее любимой работой в кино стала роль сотрудницы музея Саши в фильме Глеба Панфилова «Тема». Актриса признавалась, что дело было не столько в роли, сколько в уникальной атмосфере на съемочной площадке. Ее коллегами по кадру оказались Инна Чурикова, Евгений Весник, Михаил Ульянов — вахтанговцы, ставшие примером для подражания.

Кадр из фильма ‭«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Режиссер Леонид Гайдай. Киностудия ‭«Мосфильм» 1965 г. В роли Шурика — артист Александр Демьяненко, в роли Лиды — актриса Наталья Селезнева Фото: РИА Новости

Съемки в фильмах Гайдая: «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция Ы»

История получения роли у Гайдая началась с курьеза. На пробах к «Операции „Ы“» она сначала отказалась раздеваться, и Гайдай едва не отверг молодую актрису, заявив, что у нее неподходящая фигура. Эти слова задели Наталью за живое. По сценарию подружка Шурика должна была снять платье в одном из эпизодов картины, и фигура имела значение. Тогда актриса, разозлившись, содрала с себя сарафан, оставшись в купальнике. Гайдай, оценив ее отчаянный поступок и стройные ноги, утвердил девушку на роль.

Спустя несколько лет Гайдай предложил Селезневой роль в «Кавказской пленнице». Но судьба распорядилась иначе: актриса была беременна. Она знала, что не сможет играть, но не могла отказаться от проб. Пришла, сфотографировалась и ушла. В итоге на роль комсомолки Нины пригласили другую актрису — Наталью Варлей, находившуюся в отличной спортивной форме.

Но Гайдай не забыл свою любимицу. Позже он позвал Наталью Селезневу на роль в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Сама актриса считала, что получила эту роль потому, что режиссеру понравились ее наивность и скромность.

Личная жизнь: брак и отношения

Личная жизнь Натальи Селезневой — одна из самых ярких и драматичных страниц ее биографии. В конце 1960-х на съемках фильма-спектакля «Калиф-Аист» она встретила актера Владимира Андреева. «Тогда я подумала: „Вот кто-то счастливая женщина! Я бы хотела иметь такого мужа“, — вспоминала актриса. На тот момент она была молодой, полной сил и уже имевшей успех, а Андреев на 15 лет старше ее, состоял во втором браке с актрисой Натальей Архангельской.

Несмотря на протесты окружающих и даже уговоры коллег не разрушать чужую семью, чувства оказались сильнее. Спустя год после знакомства, в 1969 году, у пары родился сын Егор, и они поженились. Позже Селезнева не раз признавалась, что не жалеет о своем поступке. „Я не сожалею, что увела его из семьи. Он судьбой предназначен“, — говорила она. При этом бывшая жена Андреева не держала зла на соперницу и сохранила с ней дружеские отношения.

Семья для Селезневой всегда была на первом месте. Вместе они пережили и горе, и радость. Когда в конце 1980-х у актрисы обнаружили проблемы с щитовидной железой, ей сделали тяжелую операцию. Врачи сказали мужу, что она никогда больше не сможет говорить, только шепотом. Но благодаря упорству и занятиям актриса смогла вернуть голос. Они прожили вместе 52 года. Владимир Андреев скончался 29 августа 2020 года.

Владимир Андреев и Наталья Селезнева. 2003 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Интересные факты о Наталье Селезневой и творческие планы

Наталья Селезнева — человек удивительного постоянства. Несмотря на славу и зависть, актриса не изменила своим привычкам. Наталья Игоревна считает себя консервативным человеком. Она не меняла марку духов 40 лет. Знаменитость хранит верность футбольному клубу ЦСКА, за который болеет с юности, и Театру сатиры. При этом дома она предпочитает халат, шерстяные носки и тапочки.

В ее жизни было немало испытаний, и здоровье Натальи Селезневой пошатнулось. Актриса пережила сложную операцию, коронавирусную инфекцию с осложнениями (после ковида начались тяжелейшие последствия: проблемы с суставами, памятью и волосами), а также тяжело переносила болезнь сына и матери. Несколько раз в прессе появлялись ложные слухи о ее смерти, что, по ее признанию, сильно задевает, учитывая, как много близких друзей ушло из жизни в последние годы. Среди них — Валентин Гафт, Галина Волчек, Игорь Кваша, Татьяна Путиевская. Она завершила актерскую карьеру и вот уже несколько лет ведет затворнический образ жизни. Последние интервью актриса давала в 2025 и 2026 годах, где откровенно рассказывала о своей жизни, здоровье и переживаниях. В 2025 году ей исполнилось 80 лет.

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