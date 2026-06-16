Якубович отобрал роль у Герасимова благодаря «плохой памяти» Якубович случайно выучил роль Герасимова и получил ее в спектакле «Невиновный»

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов отдал телеведущему и давнему другу Леониду Якубовичу свою роль в спектакле «Невиновный». По словам режиссера, Якубович случайно выучил чужие слова и пожаловался, что у него не получается запомнить другую роль, которую ему предложили, передает корреспондент NEWS.ru.

Он пришел посмотреть премьерный спектакль «Невиновный», который я сыграл один раз. Я говорю: «Хорошо, давай сыграй. Там есть несколько ролей». Он говорит: «Да-да-да, хорошо. Я сыграю». Назначается репетиция. Я говорю: «Ты вот здесь стоишь, вот у тебя здесь такие слова». Он говорит: «Я что-то не учил. Я не знаю этих слов». Я говорю: «Как ты не знаешь? Ты говорил, что все выучил». Он говорит: «Да я твою роль учил», — вспоминает худрук.

По словам Герасимова, он предложил Якубовичу выучить реплики другого персонажа. Вечером телеведущий позвонил и пожаловался, что ему «не учится».

Ну ладно. Выучил — будешь играть. У нас прошло несколько репетиций. Слова он выучил на самом деле, — заключил худрук.

Ранее сообщалось, что Якубович выйдет на сцену Театра на Малой Ордынке. Артист предстанет в роли старца Никандра в спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина. Режиссером постановки выступил Эдуард Бояков.