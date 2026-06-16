Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 14:26

Якубович отобрал роль у Герасимова благодаря «плохой памяти»

Якубович случайно выучил роль Герасимова и получил ее в спектакле «Невиновный»

Леонид Якубович Леонид Якубович Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов отдал телеведущему и давнему другу Леониду Якубовичу свою роль в спектакле «Невиновный». По словам режиссера, Якубович случайно выучил чужие слова и пожаловался, что у него не получается запомнить другую роль, которую ему предложили, передает корреспондент NEWS.ru.

Он пришел посмотреть премьерный спектакль «Невиновный», который я сыграл один раз. Я говорю: «Хорошо, давай сыграй. Там есть несколько ролей». Он говорит: «Да-да-да, хорошо. Я сыграю». Назначается репетиция. Я говорю: «Ты вот здесь стоишь, вот у тебя здесь такие слова». Он говорит: «Я что-то не учил. Я не знаю этих слов». Я говорю: «Как ты не знаешь? Ты говорил, что все выучил». Он говорит: «Да я твою роль учил», — вспоминает худрук.

По словам Герасимова, он предложил Якубовичу выучить реплики другого персонажа. Вечером телеведущий позвонил и пожаловался, что ему «не учится».

Ну ладно. Выучил — будешь играть. У нас прошло несколько репетиций. Слова он выучил на самом деле, — заключил худрук.

Ранее сообщалось, что Якубович выйдет на сцену Театра на Малой Ордынке. Артист предстанет в роли старца Никандра в спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина. Режиссером постановки выступил Эдуард Бояков.

Культура
Театр сатиры
Евгений Герасимов
Леонид Якубович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт рассказал, что сильнее всего влияет на продажи авто в 2026 году
Расследование дела в адрес главреда Baza Трифонова завершилось
Зеленский ответил на предложение приехать в Москву к Путину
В Одесской области разоблачили схему избиений и запугивания мужчин в ТЦК
Кассационный суд принял решение по делу генерала Попова
Мигранты спрятались за бетонной плитой от полицейского рейда в Петербурге
В Госдуме объяснили, как Россия развеяла миф Запада о своей «изоляции»
В США предотвратили атаку дронов на Белый дом
Стало известно об эвакуации столичной клиники и суда
Изнасиловал в кустах у супермаркета: в Туле поймали рецидивиста
Врач развеял миф об опасности носового кровотечения при высоком давлении
Родившая девятерых детей кубанка попросила Путина учредить новый праздник
«Играет на публику и на фортепиано»: Лавров напомнил о талантах Зеленского
Шурыгину отправили под домашний арест по делу о распространении порнографии
Минобороны России раскрыло, сколько БПЛА сбили за последние семь часов
«Непростой разговор»: Макрон пожаловался Зеленскому на Трампа
Атака ВСУ на Подмосковье 16 июня: сколько жертв, где были удары, детали
Писатель Цыпкин рассказал, как справляется с критикой в соцсетях
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму
ВС России блокировали выход из Константиновки для ВСУ
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.