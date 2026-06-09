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09 июня 2026 в 16:46

Якубович выйдет на сцену Малой Ордынки в спектакле «Лавр»

Леонид Якубович в спектакле «Лавр» Леонид Якубович в спектакле «Лавр» Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
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16+

Народный артист России телеведущий Леонид Якубович выйдет на сцену Театра на Малой Ордынке. Артист предстанет в роли старца Никандра в спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина. Режиссером постановки выступил Эдуард Бояков. Показы пройдут 10, 11 и 12 июня.

Когда меня пригласили играть старца в «Лавре», я пробирался с трудом через текст. Он очень сложный. Я заставлял себя перечитывать, возвращался к каким-то страницам. И сначала не мог понять, почему Эдуард Бояков взялся за этот нетеатральный текст… Но чем больше входил в глубину этого романа, тем понятнее становилось: такой спектакль нельзя отнять у зрителей. На него надо не только ходить самим, но и водить детей. Счастлив, что принимаю в нем участие. Изумлен… Благодарен, — поделился Якубович.

Ранее в Театре на Малой Ордынке 16 апреля состоялась премьера исторического спектакля «Царский путь». В постановке приняли участие не только опытные актеры труппы учреждения, но и молодые воспитанники детской театральной студии «Спутник». Также в спектакле были задействованы Валентин Клементьев, Татьяна Шалковская, Никита Кашеваров, Клим Кривоносенко и Никита Стругачев.

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