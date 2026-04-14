14 апреля 2026 в 14:16

В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»

Фото: РИА Новости
В Театре на Малой Ордынке 16 апреля состоится премьера спектакля «Царский путь». Сценическое действие развивается в соответствии с канонами театрального искусства, в сопровождении размышлений протоиерея Артемия Владимирова, духовного наставника, проповедника и поэта. Спектакль сохраняет историческую направленность, начатую Эдуардом Бояковым в масштабной постановке «Соборная площадь», которая посвящена периоду Смутного времени.

Одним из таких течений, наряду с музыкальным театром, современной драматургией, классикой, спектаклями для детской и семейной аудитории, является история России. Исторический вектор для нас — важнейший. Речь не только об исторической науке, а прежде всего о галерее портретов, художественных образов. Мы вплотную подошли к этому методу, когда начали работать над спектаклем «Соборная площадь». Затем эту линию продолжил спектакль о [Петре] Столыпине. И вот теперь в нашем репертуаре появится спектакль, посвященный семье Николая II, — рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

В постановке участвуют не только опытные актеры труппы Театра на Малой Ордынке, но и молодые воспитанники детской театральной студии «Спутник». Также в спектакле задействованы: Валентин Клементьев, Татьяна Шалковская, Никита Кашеваров, Клим Кривоносенко и Никита Стругачев.

Ранее сообщалось, что в Московском драматическом театре «Модерн» 18 апреля пройдет спектакль «Матрешки-кудапрешки» худрука учреждения Юрия Грымова. Он стал обновленной версией более ранней постановки «Матрешки на округлости Земли» с участием народной артистки РФ Лики Нифонтовой.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

