Спектакль «Матрешки-кудапрешки» пройдет в театре «Модерн»

В московском драматическом театре «Модерн» 18 апреля пройдет спектакль «Матрешки-кудапрешки» худрука учреждения Юрия Грымова. Он стал обновленной версией более ранней постановки «Матрешки на округлости Земли» с участием народной артистки РФ Лики Нифонтовой.

Спектакль посвящен самым разным женщинам: матерям, женам и возлюбленным, а также исследованию их внутреннего мира. На примере героинь «Матрешек-кудапрешек» Грымов показывает, как можно стойко переносить множество испытаний и оставаться собой. Особенностями постановки станут захватывающий сюжет, обилие юмора и музыки.

Перед зрителями выступят Лика Нифонтова, Валерия Королева, Мария Орлова, Надежда Меньшова и Леонид Трегуб. На сцену также выйдут Александр Горелов, Алексей Багдасаров, Шамиль Мухамедов, Богдан Щукин и другие.

Ранее в «Модерне» состоялась открытая репетиция спектакля «Вишневый сад». Зрители узнали о художественном замысле и идее постановки, а также прониклись закулисной атмосферой театра.