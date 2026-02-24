Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»

В Московском драматическом театре «Модерн» 1 марта пройдет открытая репетиция премьерного спектакля «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Чехова. Режиссером постановки стал худрук учреждения Юрий Грымов.

Посетители репетиции смогут понаблюдать за тем, как «рождается» спектакль и посмотреть, как постановщик взаимодействует с актерами и специалистами технических служб. Зрители узнают художественный замысел и идею постановки, а также проникнуться закулисной атмосферой театра.

Репетиция пройдет в обычном рабочем режиме. Премьерный спектакль приурочили к 10-летию обновленного «Модерна» под руководством Грымова. Действие в новой постановке происходит в 1903 году, как и в оригинале, однако текст Чехова адаптировали под современную публику.

Премьерные показы пройдут 20, 21, 22 и 29 марта. На сцене выступят Людмила Погорелова, Александра Плетнева, Василиса Кашуба, Марианна Канивец, Вильдан Фасхутдинов, Юрий Анпилогов, Дмитрий Бозин, Александр Борисов и Петр Ступин.

Ранее Грымов заявил, что произведение «Вишневый сад» — это великая мировая пьеса. Он назвал эту работу Чехова «кипящей и бурлящей водой», в котором можно либо свариться, либо возродиться.