Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 14:15

Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»

Фото: Пресс-службы театра «Модерн»
Подписывайтесь на нас в MAX

В Московском драматическом театре «Модерн» 1 марта пройдет открытая репетиция премьерного спектакля «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Чехова. Режиссером постановки стал худрук учреждения Юрий Грымов.

Посетители репетиции смогут понаблюдать за тем, как «рождается» спектакль и посмотреть, как постановщик взаимодействует с актерами и специалистами технических служб. Зрители узнают художественный замысел и идею постановки, а также проникнуться закулисной атмосферой театра.

Репетиция пройдет в обычном рабочем режиме. Премьерный спектакль приурочили к 10-летию обновленного «Модерна» под руководством Грымова. Действие в новой постановке происходит в 1903 году, как и в оригинале, однако текст Чехова адаптировали под современную публику.

Премьерные показы пройдут 20, 21, 22 и 29 марта. На сцене выступят Людмила Погорелова, Александра Плетнева, Василиса Кашуба, Марианна Канивец, Вильдан Фасхутдинов, Юрий Анпилогов, Дмитрий Бозин, Александр Борисов и Петр Ступин.

Ранее Грымов заявил, что произведение «Вишневый сад» — это великая мировая пьеса. Он назвал эту работу Чехова «кипящей и бурлящей водой», в котором можно либо свариться, либо возродиться.

театры
спектакли
премьеры
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, из чего состоит иммунитет
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды выиграть РПЛ в текущем сезоне
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Сразу несколько улиц перекрыли в центре Москвы
Хинштейн рассказал, как управляет Курской областью из больницы
Зеленский снова пошел наперекор Трампу
Дети бывшей солистки «Вороваек» разбились при катании на санках
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.