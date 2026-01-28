Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 14:16

Премьера спектакля «Вишневый сад» состоится в театре «Модерн»

Режиссер Юрий Грымов Режиссер Юрий Грымов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Московском драматическом театре «Модерн» 20, 21, 22 и 29 марта состоятся премьерные показы спектакля «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Чехова. В культурном учреждении уже стартовали репетиции. Режиссером постановки стал художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов. По его мнению, «Вишневый сад» — это великая мировая пьеса.

Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом «кипятке» легко свариться. Или возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в эту кипящую, бурлящую воду под названием «Вишневый сад», — подчеркнул Грымов.

В спектакле задействуют ведущих актеров театра. Премьеру приурочили ко дню рождения Чехова и 10-летию обновленного «Модерна».

Ранее в театре «Модерн» прошел спектакль «Вероника решает» Грымова. В основу спектакля лег бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо. Особенностями постановки стали обилие музыки и света, уникальные костюмы, а также живое исполнение композиций.

До этого на сцене «Модерна» состоялись премьерные показы спектакля «Ночь в Лиссабоне» по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. В основу спектакля легла тема великой жертвенной любви, которая не знает границ и побеждает страхи.

театры
спектакли
искусство
литература
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл ключевую тему следующего раунда переговоров в Абу-Даби
РКН взялся за популярный у российских анимешников сайт
Турагент перечислила бюджетные варианты пляжного отдыха в марте
Гроб с телом Александра Олейникова вынесли под длительные аплодисменты
«Правильный гонорар»: продюсер назвал сумму заработка Долиной в баре Petter
В прямой кишке умершего мужчины нашли подводку с камнем из мочевого пузыря
Огонь охватил огромную конюшню под Москвой
Школьнику из Улан-Удэ вынесли приговор за смертельное ДТП
Клиент вместо оплаты заставил курьера копаться в его саду
Стало известно, какое нововведение европейцы хотят внедрить в НАТО
Стало известно, сколько денег собрали фанаты на долг «Крыльев Советов»
Депутат объяснил, почему насильников четырехлетней девочки не депортировали
Мужчина отправился на прогулку и увидел существо, похожее на бигфута
В Минэкономразвития раскрыли стратегическую роль офлайн-сети МФЦ
Онколог ответил, как Ардова может избежать рецидива рака
Певица Ольга Орлова сообщила о трагедии в семье
Хирург предупредил о смертельной опасности липосакции
Захарова предупредила о последствиях возможной блокады Кубы
Захарова объяснила, почему Черчилль называл Польшу гиеной
Словакия отклонила предложение Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.