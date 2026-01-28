Премьера спектакля «Вишневый сад» состоится в театре «Модерн»

В Московском драматическом театре «Модерн» 20, 21, 22 и 29 марта состоятся премьерные показы спектакля «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Чехова. В культурном учреждении уже стартовали репетиции. Режиссером постановки стал художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов. По его мнению, «Вишневый сад» — это великая мировая пьеса.

Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом «кипятке» легко свариться. Или возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в эту кипящую, бурлящую воду под названием «Вишневый сад», — подчеркнул Грымов.

В спектакле задействуют ведущих актеров театра. Премьеру приурочили ко дню рождения Чехова и 10-летию обновленного «Модерна».

Ранее в театре «Модерн» прошел спектакль «Вероника решает» Грымова. В основу спектакля лег бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо. Особенностями постановки стали обилие музыки и света, уникальные костюмы, а также живое исполнение композиций.

До этого на сцене «Модерна» состоялись премьерные показы спектакля «Ночь в Лиссабоне» по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. В основу спектакля легла тема великой жертвенной любви, которая не знает границ и побеждает страхи.