В театре Модерн пройдет премьера спектакля «Ночь в Лиссабоне»

В Московском драматическом театре Модерн 4 и 14 декабря пройдут премьерные показы спектакля Юрия Грымова «Ночь в Лиссабоне» по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. Произведение рассказывает о немецких эмигрантах, сбегающих от нацистского режима.

В основу спектакля легла тема великой жертвенной любви, которая не знает границ и побеждает страхи. Главная сложность постановки заключается в необходимости часто менять локации. Благодаря оригинальным техническим решениям режиссеру удалось создать эффект постоянно перемещения в пространстве.

Главные роли исполнят Анастасия Сычева, Александр Колесников и Вадим Пинский. Уже традиционно для постановок Грымова отдельным персонажем станет музыкальное сопровождение.

Ранее в «Модерне» прошли премьерные показы спектакля «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя», режиссером которого выступил Грымов. В новой постановке он продолжил историю главных героев произведения «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.