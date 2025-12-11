Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 18:28

Российские кинотеатры отказались от показа «Аватара 3» в Новый год

Фильм «Аватар 3» появится в прокате в России после новогодних праздников

Кадр из фильма «Аватар 3» Кадр из фильма «Аватар 3» Фото: CAP/PLF/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Новый год и новогодние праздники российские кинотеатры не будут показывать фильм «Аватар 3», передает Cinemaplex. Крупные киносети возобновят неофициальные показы голливудских фильмов 15 января, следует из публикации.

Как сообщил «Чемпионат», крупнейшие российские кинотеатры, такие как «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж» и «Мягкий кинотеатр», будут демонстрировать только фильмы, официально выпущенные в стране. Это означает, что россияне не смогут посетить неофициальные показы, например, «Аватара: Пламя и пепел» или «Зверополиса 2». Вместо этого зрители смогут насладиться отечественными фильмами, такими как «Буратино» и «Простоквашино». До 15 января новые зарубежные фильмы можно будет увидеть только в небольших кинотеатрах, не входящих в Ассоциацию владельцев кинотеатров.

Ранее сообщалось, что фильм «Кадет» был временно удален с платформы «Кинопоиск» по требованию Роскомнадзора. Для возвращения картины в каталог необходимо редактирование версии в соответствии с законодательством. «Кинопоиск» не вносит изменения в контент самостоятельно, а предоставляет доступ к материалам, переданным правообладателем.

кинотеатры
фильмы
показы
новогодние праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Удивительной миссис Мейзел» погибла под колесами автомобиля
Закуска для особого момента: икорные бутерброды к шампанскому
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о возращении Ефремова к работе
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного пожара на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
Глава ВОЗ раскрыл, существует ли связь между вакцинацией и аутизмом
Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.