Российские кинотеатры отказались от показа «Аватара 3» в Новый год Фильм «Аватар 3» появится в прокате в России после новогодних праздников

В Новый год и новогодние праздники российские кинотеатры не будут показывать фильм «Аватар 3», передает Cinemaplex. Крупные киносети возобновят неофициальные показы голливудских фильмов 15 января, следует из публикации.

Как сообщил «Чемпионат», крупнейшие российские кинотеатры, такие как «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж» и «Мягкий кинотеатр», будут демонстрировать только фильмы, официально выпущенные в стране. Это означает, что россияне не смогут посетить неофициальные показы, например, «Аватара: Пламя и пепел» или «Зверополиса 2». Вместо этого зрители смогут насладиться отечественными фильмами, такими как «Буратино» и «Простоквашино». До 15 января новые зарубежные фильмы можно будет увидеть только в небольших кинотеатрах, не входящих в Ассоциацию владельцев кинотеатров.

Ранее сообщалось, что фильм «Кадет» был временно удален с платформы «Кинопоиск» по требованию Роскомнадзора. Для возвращения картины в каталог необходимо редактирование версии в соответствии с законодательством. «Кинопоиск» не вносит изменения в контент самостоятельно, а предоставляет доступ к материалам, переданным правообладателем.