Стала известна причина блокировки фильма «Кадет» в России «Кадет» сможет вернуться на «Кинопоиск» только в отредактированной версии

Фильм «Кадет» временно недоступен на платформе «Кинопоиск» в связи с требованием Роскомнадзора, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса. Для возвращения картины в каталог необходимо, чтобы правообладатель предоставил отредактированную версию, соответствующую законодательству.

Фильм «Кадет» в данный момент недоступен на «Кинопоиске» по требованию Роскомнадзора. «Кинопоиск» сам не вносит изменения в контент и предоставляет доступ только к той версии контента, которую передает правообладатель, — говорится в сообщении.

