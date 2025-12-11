Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 14:35

Стала известна причина блокировки фильма «Кадет» в России

«Кадет» сможет вернуться на «Кинопоиск» только в отредактированной версии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Фильм «Кадет» временно недоступен на платформе «Кинопоиск» в связи с требованием Роскомнадзора, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса. Для возвращения картины в каталог необходимо, чтобы правообладатель предоставил отредактированную версию, соответствующую законодательству.

Фильм «Кадет» в данный момент недоступен на «Кинопоиске» по требованию Роскомнадзора. «Кинопоиск» сам не вносит изменения в контент и предоставляет доступ только к той версии контента, которую передает правообладатель, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появился трейлер семейной комедии «Ждун 2». Создатели обещают, что сиквел предложит зрителям новые приключения уже знакомых героев и раскроет тайны происхождения Ждунов. Премьера картины назначена на весну следующего года — 30 апреля 2026 года.

До этого телеканал ТНТ провел премьерный показ новогоднего фильма с участием певицы Ларисы Долиной. Во время демонстрации сцены с песней «За деньги — да» в зале устроили дождь из фальшивых банкнот. Мероприятие состоялось в кинотеатре «Октябрь» на фоне продолжающегося скандала, связанного с жилищной историей артистки.

кино
фильмы
Роскомнадзор
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску
Политолог объяснил, почему США заговорили о поставках энергии РФ в Европу
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.