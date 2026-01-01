Новый год — 2026
01 января 2026 в 13:42

«Сделали атаку на меня»: Нагиев о скандале на премьере «Елки-12»

Нагиев заявил, что скандал после его слов на премьере «Елок» спровоцировали

Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Дмитрий Нагиев в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявил, что недоброжелатели организовали атаку на него. Так он прокомментировал скандал, возникший во время премьеры фильма «Елки-12», где он рассказал, что успех картины связан с усталостью россиян «от серости и грязи».

Из моих слов сделали атаку на меня, на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И то, что здесь происходит, касается каждого из нас в первую очередь, — сказал Нагиев.

Актер также поздравил зрителей с Новым годом. Он пожелал «победы разума над глупостью», любви, нежности, добра и счастья.

Ранее депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев потребовал признать иноагентом Нагиева. Поводом послужила его скандальная речь на премьере фильма «Елки-12».

До этого Нагиев заявил, что зрители идут на продолжение «Елок» из-за отсутствия в кинотеатрах зарубежных картин. В своей речи артист поблагодарил продюсеров, которые приглашают его на проект, и сообщил, что уже получил сценарий «Елок-13».

