Нагиеву предложили «выписать путевку» в реестр иноагентов

Депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев потребовал признать иноагентом актера и телеведущего Дмитрия Нагиева, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Поводом послужила его скандальная речь на премьере фильма «Елки 12».

Как пишет канал, в разговоре с представителями СМИ актер отметил, что успех картины во многом объясняется тем, что сегодня выходит слишком много военных фильмов. По мнению артиста, россияне «устали от серости и грязи». Он также выразил мнение, что интерес к франшизе будет только усиливаться, поскольку она создает ощущение мирной и счастливой жизни.

Гулиев, в свою очередь, заявил, что ему поступают обращения от жителей Курской области, включая участников СВО, которых задели эти высказывания. Депутат от «Единой России» также упрекнул актера в том, что тот значительную часть времени проводит за границей.

В своем обращении парламентарий указал, что в 2022 году артист якобы выступал против российских властей. Однако, как сообщает канал, Нагиев не высказывался напрямую об СВО. Гулиев настаивает на ограничении участия актера в проектах с бюджетным финансированием и предлагает рассмотреть возможность признания его иноагентом.

Ранее Нагиев заявил, что зрители идут на продолжение «Елок» из-за отсутствия в кинотеатрах зарубежных картин. В своей речи артист поблагодарил продюсеров, которые приглашают его на проект и сообщил, что уже поучил сценарий «Елок 13».